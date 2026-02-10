Поиск

Brent подорожала до $69,3 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник.

К 14:07 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,38%), до $69,3 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,15 (0,23%), до $64,51 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Минтранс США рекомендовал судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

"Рынок все еще сосредоточен на напряженности между Ираном и США, но если не будет конкретных признаков перебоев поставок, цены, скорее всего, начнут снижаться", - написал аналитик PVM Тамаш Варга.

Наблюдатели на Ближнем Востоке предполагают, что опасения роста цен на нефть могут в конечном счете убедить президента США Дональда Трампа заключить сделку с Ираном, отметили аналитики RBC.

