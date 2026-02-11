США выдали лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Венесуэле

Вид на нефтеперерабатывающий завод "Пунта-Кардон" в Венесуэле Фото: picture alliance через Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало Венесуэле генеральные лицензии, разрешающие поставку товаров и услуг, а также определенные операции, связанные с добычей нефти и газа.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные положениями о санкциях в отношении Венесуэлы, (...) которые обычно возникают и необходимы для предоставления Соединенными Штатами или физическим лицом из США товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти или газа в Венесуэле, разрешены", - говорится в лицензии, опубликованной на сайте финансового ведомства.

В частности, лицензия позволяет американским компаниям разведывать, разрабатывать и добывать нефть и природный газ в Венесуэле.

Уточняется, что разрешены операции, включающие обработку платежей, организацию перевозок и логистических услуг, включая фрахтование судов, получение морской страховки и покрытия расходов на защиту и возмещение убытков, а также организацию портовых и терминальных услуг.

Кроме того, лицензия разрешает ремонт оборудования, используемого для добычи нефти или газа.

Лицензия предусматривает, что любой контракт на проведение санкционированных операций, подписываемый с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA, должен соответствовать законодательству США, а споры должны разрешаться в Соединенных Штатах.

При этом, согласно пункту b лицензии, запрещены любые сделки с участием лиц, "находящихся или организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ирана, КНДР, Кубы, Китая, а также с участием лиц, которые находятся в собственности или под прямым или косвенным контролем перечисленных стран, а также в совместных с ними предприятиях".