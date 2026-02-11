Основная сессия на "Мосбирже" открылась ростом индексов на 0,3%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал основную сессию торгов среды на "Мосбирже" умеренным ростом в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками и сырьем (дорожают металлы, нефть Brent торгуется выше $69 за баррель); сдерживающими покупателей факторами остаются отсутствие важных геополитических новостей и ожидания пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2724,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1111,55 пункта; лидируют в росте акции "НЛМК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 февраля, составляет 77,2091 рубля (-44,11 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании (OFSI) продлило до 13 августа 2026 года истекающую 14 февраля 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений. Речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

Глава МИД Сергей Лавров заявил НТВ, что для достижения урегулирования украинского кризиса потребуется преодолеть большую переговорную дистанцию. "Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Трамп "поставил на место" европейцев, Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там, - сказал он. - Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби - там впереди еще большая дистанция".

Лавров также отметил, что в настоящий момент гарантии безопасности для Украины обсуждаются на Западе "не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации".

Также министр заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи, вероятнее всего, продолжит консолидацию в текущих границах 2700-2750 пунктов. Инвесторы будут оценивать выходящие в среду финансовую отчетность "Норникеля" по МСФО за 2025 год и операционные результаты "Аэрофлота" за январь. Вечером Росстат опубликует недельные данные по инфляции, которые могут определить динамику рынка на ближайшие дни.

В целом сомнения в достижении быстрого прогресса в переговорном процессе по Украине, новый пакет антироссийских санкций от ЕС и ожидание итогов пятничного заседания Банка России не способствуют оптимистичным настроениям инвесторов, полагают эксперты.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает продолжения движения индекса МосБиржи в диапазоне 2700-2800 пунктов.

Факторами давления с начала недели выступили неопределенность на геополитическом треке и опасения относительно пятничного заседания ЦБ, где регулятор может сохранить ставку на уровне 16%. Также инвесторы ждут обновленные прогнозы регулятора по основным макроэкономическим показателям, которые могут дать повод участникам рынка для пересмотра ожиданий по траектории ключевой ставки до конца года.

"В среду индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании новостных поводов для направленного движения. При этом рынок выглядит несколько перепроданным, что может способствовать попыткам коррекционного восстановления от нижней границы данного диапазона", - считает Зварич.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что индекс МосБиржи накануне вновь приблизился к отметке 2700 пунктов на фоне геополитической и монетарной неопределенности. Участники рынка не будут предпринимать активных действий до появления конкретики. В среду после закрытия основной сессии Мосбиржи выйдут данные Росстата по инфляции, которые важны в преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке. Диалог по разрешению украинского кризиса продолжается, однако дата следующего раунда переговоров пока не называется.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс МосБиржи протестировал зону поддержки 2700-2720 пунктов. Закрепление ниже 2700 пунктов приведет к сокращению длинных позиций по "стопам" и дальнейшему снижению, но это пока менее вероятный сценарий.

По-прежнему росту мешает геополитика - отсутствие перспектив скорого урегулирования ситуации вокруг Украины, а также угроза новых западных санкций. Из внутренних факторов "медведей" поддерживают ожидания сохранения неизменной ключевой ставки в пятницу и относительно крепкий рубль, давящий на бумаги экспортеров.

Тем не менее, в отсутствие нового негатива рынок акций пытается сформировать технический коррекционный отскок. Нефть Brent сократила волатильность и легла в боковик на сопротивлении вокруг $69 за баррель. Фундаментальные факторы в виде наличия профицита предложения говорят о том, что нефть должна быть дешевле, но риски вокруг Ирана не дают ей подешеветь, полагает Соколов.

В США накануне обновил максимум индекс акций Dow Jones (+0,1%), но просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,6%); инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста существенно замедлились по сравнению с 0,8% в декабре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,4%.

Инфляция в КНР без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в январе составила 0,8%, что является минимумом за шесть месяцев, против 1,2%, в декабре.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе уменьшились на 1,4% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Их снижение зафиксировано по итогам 40-го месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение индекса PPI на 1,5% после его снижения на 1,9% в декабре.

Уровень безработицы в Южной Корее в январе снизился до 3% с пересмотренных с понижением 3,3% в декабре, согласно опубликованным в среду официальным данным.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне ситуации вокруг Ирана.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $69,21 за баррель (-0,3% во вторник), мартовские фьючерсы на WTI подорожали на 0,7% до $64,4 за баррель (-0,6% накануне).

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил Fox Business Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего, - отметил он. - Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия".

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти будут опубликованы позднее в среду.