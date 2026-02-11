Поиск

Минпромторг заявил, что составит список товаров для промсбора с учетом возможной инфляции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ находится в процессе формирования списка товаров промышленности, на которые будет распространяться специальный технологический сбор, вводимый в РФ с 1 сентября 2026 года.

"Сейчас мы формируем номенклатуру, на которую он будет распространяться. Делаем это аккуратно, чтобы не превысить чувствительный ценовой порог у потребителей и избежать влияния на инфляцию", - сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.

Он отметил, что вступление в силу техсбора даёт источник допдоходов бюджета, которые будут направлены на реализацию нацпроектов и развитие отраслей.

