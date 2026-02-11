Закупки госзаказчиками и госкомпаниями товаров производства РФ в 2025 г. выросли до 3,7 трлн руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского происхождения (а также из стран ЕАЭС) вырос до 3,7 трлн руб., заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

"Чтобы представить масштаб спроса, могу сказать, что за прошлый год государству (госзаказчики осуществляют закупки в соответствии с положениями закона "О контрактной системе", 44-ФЗ) и госкомпаниям (их закупки регулируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) было поставлено отечественной продукции более чем на 3,7 трлн рублей, - сказал Алиханов. - Это 75% от общего объема заказов".

При этом министр отметил, что с прошлого года в рамках 223-ФЗ начали действовать все механизмы по нацрежиму, ранее работавшие только в рамках 44-ФЗ. Речь идет о запретах и ограничениях на закупку иностранной продукции, о предоставлении ценовой преференции в 15% поставщикам товаров российского происхождения (или из стран ЕАЭС).

В Минпромторге "Интерфаксу" уточнили, что в 2025 году госзаказчики закупили товары на 2,82 трлн рублей, а госкомпании - на 2,15 трлн рублей. Всего - на 4,97 трлн рублей. Из них на приобретение именно российских (или из стран ЕАЭС) товаров пошло, соответственно, 1,87 трлн и 1,85 трлн рублей.

В прошлом году Минфин сообщал, что по итогам 2024 года доля российских товаров, поставленных по результатам госзакупок, составила 62,5% (2 трлн рублей) от общего стоимостного объема всех товаров, переданных заказчикам при исполнении контрактов, заключенных в 2024 году. Годом ранее доля российских товаров в госзакупках составляла 68% (2,1 трлн рублей).

Как сообщалось, в августе 2024 года был принят закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (318-ФЗ). Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Сам документ наделил правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях и дает кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также этим законом введено единое правило "второй лишний" вместо действующего ранее менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, документ распространяет положение о предоставлении 15%-й ценовой преференции на все российские товары. Ранее эта норма действовала лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

Также правительство РФ получило право устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства - ИФ) или преимущество (для российской продукции - ИФ), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с единственным поставщиком.

С 1 января 2025 года вступило в силу правительственное постановление №1875, которым теперь регламентируется применение нацрежима и изъятий из него при закупках госзаказчиками и госкомпаниями отдельных видов товаров иностранного производства.

Базовые положения нового постановления устанавливают запрет на закупку госзаказчиками и госкомпаниями более 150 видов импортных товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ или при оказании закупаемых услуг), вводят ограничения на закупку более 460 видов продукции и устанавливают 15%-е ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения.