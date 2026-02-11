Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

Сбербанк идет к тому, что "в общем из всех процессов люди будут исключены"

Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Все банковские процессы в будущем можно автономизировать, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я вот в банкинге, честно говоря, если посмотреть, как вы сказали, на пять лет вперед, не вижу функционала, который не сможет быть... Слово "автоматизированным" мы вытравливаем из себя... Автономизирован", - сказал он на конгрессе госуправления.

По его словам, в Сбербанке процесс работы с физическими лицами полностью автоматизирован, 99,9% решений принимаются искусственным интеллектом. В работе с компаниями (кроме двух продуктов) эта доля в среднем составляет 75%.

За счет автоматизации процессов банку удалось сократить издержки и риски, добавил глава Сбера.

"Cost of risk, то есть потери в 2,5 раза меньше, чем в ручных процессах с людьми. Это колоссальные деньги в нашем случае. Мы перестали терять колоссальные деньги и минимизировали издержки", - подчеркнул Греф.

По его словам, средний срок принятия решения по юридическому лицу сейчас составляет 5-7 минут.

"Мы идем к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены", - отметил он.