Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Фото Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн дешевеет в среду, не сумев закрепиться выше отметки в $70 тыс.

По данным CoinDesk, к 13:03 по московскому времени криптовалюта снизилась в цене на 2,7% и торгуется у $66 734.

Биткойн падал до $60 тыс. на прошлой неделе, однако затем постепенно восстановился, преодолев психологически важную отметку в $70 тыс. С начала года он потерял около 21% стоимости, с пиковых октябрьских уровней - почти 50%.

Новое ослабление свидетельствует о том, что трейдеры продолжают к осторожностью оценивать перспективы криптовалюты.

Майк Новограц, глава и основатель инвестиционной компании Galaxy Digital, отмечает, что общее отношение к криптоактивам в последнее время поменялось, так как на рынке все большую роль играют институциональные инвесторы с меньшей терпимостью к рискам.

"Розничные инвесторы заходили в крипту не ради того, чтобы получить годовую доходность в районе 11%, - заявил он в интервью CNBC. - Они хотели кратно увеличить свои инвестиции".

По мере того как цифровые валюты будут становиться более похожими на традиционные классы активов, волатильность в этом сегменте будет снижаться, как и доходность, добавил Новограц.