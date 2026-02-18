Выпуск автомобилей на "Автоторе" в 2025 г. подрос на 10%, но был впятеро ниже досанкционного

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", сотрудничающий с китайскими автомобильными марками после ухода из РФ его бывших партнеров – BMW и Hyundai-Kia – в 2025 году увеличил выпуск автомобилей на низкой базе на 10% до 33,4 тыс. штук. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов в интервью "Ведомостям".

До весны 2022 года "Автотор" специализировался на выпуске BMW, Hyundai и Kia. После введения западных санкций контрактная сборка прекратилась, а предприятие уходило в простой. Только к концу 2022 года удалось наладить выпуск китайских брендов: Kaiyi, BAIC и SWM, затем портфель брендов пополнили Jetour и электрокар JMEV Yi, который выпускают под брендом "Амберавто".

Согласно данным об объеме производства на "Автоторе" за последние годы, которые приводит газета, выпуск автомобилей на мощностях калининградского производителя в санкционном 2022 году обвалился г/г в 3,3 раза до 54,1 тыс. шт., и продолжил падение в 2023 году, сократившись еще почти наполовину, до 29,1 тыс. шт. В 2024-2025 гг. "Автотор" выпустил сопоставимое количество машин – 30,4 тыс. шт. и 33,5 тыс. шт. соответственно.

Таким образом, по итогам прошлого года объем выпуска на площадке калининградского автопроизводителя был в 6,4 раза меньше, чем в докризисном 2019 году (когда было выпущено 213,2 тыс. шт.) и в 5,3 раза меньше, чем в постковидном 2021 году (177,3 тыс. шт.).

Горбунов отмечает, что результаты "Автотора" по итогам 2025 года отражают общую ситуацию, сложившуюся на российском рынке, несмотря на падение которого автопроизводителю удалось даже немного нарастить производство. Однако топ-менеджер признает, что "с точки зрения бизнеса это вряд ли можно назвать заметным ростом".

"На протяжении 30 лет своей деятельности компания обеспечила миллиардные инвестиции в развитие, в создание производственного комплекса мощностью 300-350 тыс. автомобилей в год, и такого объема выпуска мы достигали. Сейчас мы находимся на уровне порядка 10% от возможной загрузки. И все трагичные последствия этого ощущаем в полной мере. В первую очередь это потеря высококвалифицированных кадров, которые мы воспитывали и обучали на протяжении многих лет", - констатировал Горбунов.

По его словам, "Автотор" сейчас выпускает по несколько тысяч автомобилей партнерских марок. При этом вопрос углубления локализации производства непосредственно связан с объемами.

"Чтобы комплексно решать вопрос локализации, нужно, чтобы это было экономически целесообразно. Если выпускать 5 тыс. машин одного бренда в год, то использование отечественных компонентов увеличит итоговую стоимость, нужно выходить на объем хотя бы в 25 тыс. авто для одной марки, чтобы вложения окупались. У нас пока таких объемов по конкретным моделям нет", - сказал председатель совета директоров "Автотор Холдинга".

Как отмечают "Ведомости", в прошлом году "Автотор" пересмотрел портфель выпускаемых на своем производстве брендов. В результате прекратилась сборка Kaiyi и Forthing, а производство Omoda было перенесено на мощности "АГР холдинга". Соответствующие решения со стороны китайской Chery (ее подразделением, в частности, является Kaiyi) были приняты в рамках политики концерна, который корректирует политику по распределению суббрендов на российском рынке.

Одним из ключевых партнеров "Автотора", как отметил Горбунов, как предполагается, станет китайский Changan.

"Сложились устоявшиеся отношения с Jetour, подписаны необходимые документы. Приближаемся к завершению согласования условий сотрудничества с Changan. Он также будет одним из ключевых партнеров. Названия торговых марок, под которыми эта продукция будет на рынке, мы сейчас не озвучиваем. Это решение за брендодержателем. Условия производства уже согласованы, требуется урегулировать ряд других вопросов. Проекты по производству автомобилей BAIC и SWM также продолжаются. С BAIC можно развивать определенную нишу. У компании очень мощный центр исследований и разработок в сфере автомобилестроения. Эти проекты составят небольшую часть от общего объема производства", - рассказал Горбунов.

Кроме того, "Автотор" развивает направление по производству электрокаров и гибридов. Горбунов сообщил, что в этом году с конвейера может сойти до 10 тыс. таких машин. Помимо "Амберавто" и Eonyx, осенью прошлого года стартовало производство гибридов Deepal (подразделение Changan), а весной 2026 года начнется выпуск гибридных внедорожников Rox.