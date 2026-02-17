Поиск

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума отложила рассмотрение постановления с рекомендациями правительству по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности, так как оно содержало предложение о введении НДС на импортную продукцию, реализуемую через цифровые платформы, независимо от наличия беспошлинного порога.

"Завтра этот проект постановления уже в доработанном виде будет внесен для рассмотрения. Те, кто начал его комментировать с учетом предложения о введении НДС на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ независимо от наличия беспошлинного порога, - поторопился. Госдума считает, что данный вопрос не следует выносить на рассмотрение, эта тема - исключительно полномочия правительства", - сказал на заседании спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов - это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом, и это правительство, если считает необходимым, вправе сделать", - добавил он.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле 16 февраля подготовил проект постановления парламента с рекомендациями правительству, сформулированным по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности. Документ, в частности, предлагал правительству проработать вопрос введения НДС на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога. В настоящее время товары для личного пользования стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг, доставляемые перевозчиком или пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов (приложение № 1 к решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107).

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предложил в Госдуме ввести полный НДС в размере 22% для иностранных товаров, приобретаемых на маркетплейсах, с 1 января 2027 года. Это предложение отличается от проекта Минфина, который предусматривает поэтапное повышение ставки: 5% в 2027 году, 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% с 2030 года.

