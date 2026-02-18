Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 по Москве повышается на $0,28 (0,42%) до $67,70 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $1,23 (1,8%) до $67,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,25 (0,4%) до $62,58 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на $0,56 (0,9%), до $62,33 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Существенный прорыв в переговорах ослабит геополитическую напряженность и может привести к росту поставок иранской нефти, однако мы сомневаемся, что такого результата удастся достичь в ближайшем будущем", - отметил Тони Сикамор из IG.

Консалтинговое агентство Eurasia Group полагает, что вероятность американского удара по Ирану к концу апреля составляет 65%.