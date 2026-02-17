Поиск

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Фото: Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ушли в глубокий минус вечером во вторник, растеряв весь достигнутый ранее рост после заявления министра иностранных дел Ирана о том, что переговоры с США в Женеве были "серьезными и конструктивными".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 по Москве снижается на $1,57 (2,29%), до $67,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,76 (1,21%) от уровня закрытия пятницы, до $62,11 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник по итогам переговоров с американской стороной заявил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над выработкой соглашения по иранской ядерной программе, сообщили западные СМИ.

"Стороны будут работать над документами для потенциального соглашения и обменяются ими", - сказал Аракчи. По его словам, переговоры с США в Женеве были "серьезными и конструктивными". Министр также отметил, что переговоры будут продолжены, хотя дата новой встречи пока не определена.

Эти заявления ослабили опасения участников рынка по поводу возможной эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

Последние дни США продолжали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, а ВМС Корпуса стражей Исламской революции в понедельник начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности в этом районе. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Во вторник в Женеве также начались трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения сделки между США и Ираном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi. Их базовый сценарий предполагает, что обе сделки (американо-иранская и российско-украинская) будут заключены к лету или летом текущего года. По оценкам экспертов банка, это будет способствовать снижению цены на Brent до $60-62 за баррель.

Brent WTI Иран США Украина
