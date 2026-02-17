Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

Фото: Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала белого шоколада на сумму свыше $22 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Этот показатель стал рекордным после 2017 года, когда экспортная выручка составила $17,5 млн.

В натуральном выражении экспорт в прошлом году был на уровне почти 2,7 тыс. тонн. Динамику этого показателя центр не приводит.

Согласно сообщению, половина экспортной выручки в 2025 году пришлась на Казахстан (более $11 млн). Экспорт в Белоруссию составил около $6,5 млн, в Киргизию - более $2 млн, Узбекистан - около $700 тыс., Армению - более $600 тыс.

Центр также сообщил, что в 2025 году впервые с 2022 года российский белый шоколад был поставлен в Южную Корею.