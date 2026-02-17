Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Коэффициент здоровья отрасли (КЗО) стального строительства (на основе применения металлоконструкций - ИФ), рассчитываемый экспертами Evraz Steel, на конец декабря 2025 года упал до минимальных за последние три года 65,5% (80,5% годом ранее), сообщила меткомпания.

По данным Evraz Steel, в ноябре 2025 года этот показатель составлял 69,1%, в октябре - 71,1%. В четвертом квартале 2025 года среднее значение КЗО в России находилось на отметке около 69%, в странах СНГ на конец декабря показатель опустился до 65,3%.

Эксперты прогнозируют, что на горизонте полугода в России продолжится снижение потребления металлоконструкций в промышленных и инфраструктурных проектах, а общее его падение в 2026 году составит 10-15%.

"Текущий уровень ключевой ставки и доступности кредитных средств не позволяет на коммерческой основе эффективно реализовывать инфраструктурные, промышленные и другие связанные с нежилым строительством проекты, а также расконсервировать ранее замороженные, - говорится в сообщении. - Кроме того, заметное влияние оказывает фактор крепкого рубля, затрудняя принятие перспективных решений по строительству, особенно среди крупных представителей экспортоориентированных отраслей".

КЗО стального строительства Evraz Steel основывается на количественном анализе активных инфраструктурных проектов. Индекс отражает динамику средних и крупных строительных объектов в России и странах СНГ, по которым проводится детальная оценка сроков реализации, потребности в металлопрокате и стадии выполнения работ, в его аналитике также учитывается соотношение между действующими и замороженными объектами, что позволяет объективно оценивать текущее состояние строительного рынка. Дополнительно при оценке спроса на металл используются внутренние экспертные данные о производстве, складских запасах и уровне потребления по основным продуктовым направлениям.