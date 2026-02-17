Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало 2026 года оценивались в 664 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 60,9 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за 2025 год запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 22,9 тонны (на 60%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.