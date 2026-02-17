ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Они не помешают снижению инфляционных ожиданий

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Разовые проинфляционные факторы, реализовавшиеся в январе, будут исчерпаны в начале 2026 года, они не будут иметь вторичных эффектов в части влияния на инфляционные ожидания, сообщил журналистам в кулуарах конференции "Макромастерская Банка России - 2026" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Базовый прогноз исходит из того, что те разовые факторы, которые реализовались в январе, они по большей части будут исчерпаны в самом начале года, и что от них не возникнет вторичных эффектов, то есть они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий", - сказал он.

В январе существенное влияние на динамику инфляции оказали такие факторы, как повышение НДС, тарифов и сборов, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь.

Инфляция в январе, по данным Росстата, составила 1,62%. Она оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков (1,96%) и недельной динамики (она указывала на рост цен в январе на 2,05%).

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5%. Также ЦБ опубликовал обновленный макропрогноз. Прогноз по инфляции на 2026й год был повышен с 4-5% до 4,5-5,5%.

У Банка России не было полных данных по инфляции за январь на момент принятия решения по ставке, отметил Заботкин. Он подчеркнул, что они бы все равно не повлияли на годовой прогноз по инфляции.

"Данных полных за январь у нас на утро пятницы не было. Мы получаем данные одновременно со всеми участниками рынка и с общественностью. Известно, что месячные данные не всегда совпадают с тем, что складывается из неделек, и погрешности бывают довольно значительные. Естественно, при формировании прогноза мы и это тоже учитываем. Поэтому говорить о том, что если бы мы знали эти данные (полные за январь - ИФ), прогноз по инфляции на 2026 год был каким-то другим, нет, это не так", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что последнее решение по ставке основывалось на ряде факторов. "Мы видим более умеренные темпы роста спроса, причем, наверное, в первом квартале этого года они еще более умеренные, чем были в четвертом квартале, но это по-прежнему положительная динамика по большинству показателей. Что самое главное, это постепенное, но довольно уверенное замедление темпов роста цен, в том числе устойчивой инфляции. Это, собственно говоря, то, что позволяет продолжать снижать ставку, пусть и очень выверенными и плавными шагами", - заявил Заботкин.