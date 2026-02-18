РФ в 2025 году увеличила экспорт печенья в шоколаде на 28% до более $97 млн

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала печенья, покрытого шоколадом, на сумму свыше $97 млн, что на 28% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

При этом центр отмечает, что максимум по экспортной выручке от этой продукции ранее был достигнут в 2024 году – $76 млн.

В натуральном выражении экспорт составил 30,6 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основная экспортная выручка получена от поставок в Казахстан (более $28 млн), Белоруссию (около $25 млн). Кроме того, экспорт в Киргизию составил более $9 млн, Таджикистан – около $8 млн, Монголию – $7 млн.