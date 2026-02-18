Поиск

РФ в 2025 году увеличила экспорт печенья в шоколаде на 28% до более $97 млн

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала печенья, покрытого шоколадом, на сумму свыше $97 млн, что на 28% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

При этом центр отмечает, что максимум по экспортной выручке от этой продукции ранее был достигнут в 2024 году – $76 млн.

В натуральном выражении экспорт составил 30,6 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основная экспортная выручка получена от поставок в Казахстан (более $28 млн), Белоруссию (около $25 млн). Кроме того, экспорт в Киргизию составил более $9 млн, Таджикистан – около $8 млн, Монголию – $7 млн.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

 Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

 Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

 Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });