Поиск

Выплаты цифровых рублей можно будет совершать сразу нескольким получателям за один перевод

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты цифровых рублей можно будет совершать по реестрам - одномоментно зачислять средства сразу большому количеству получателей за один перевод, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее", - отмечает регулятор.

Первыми опробовать возможность перевода средств по реестрам смогут компании и граждане, участвующие в пилоте по цифровому рублю.

Изменения, предусматривающие введение реестров, а также другие новации в части цифрового рубля зафиксированы в опубликованном Банком России проекте указания. Нормативный акт вступит в силу через 60 дней после его опубликования (кроме некоторых пунктов).

ЦБ также планирует дополнить правила платформы новой главой, описывающей юридическую базу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков (она вступает в силу через 10 дней после опубликования).

Замечания и предложения к проекту указания принимаются до 6 марта включительно.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Базовые операции с цифровыми рублями пока доступны только участникам пилота. Более широкое использование цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

 Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });