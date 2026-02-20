Выплаты цифровых рублей можно будет совершать сразу нескольким получателям за один перевод

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты цифровых рублей можно будет совершать по реестрам - одномоментно зачислять средства сразу большому количеству получателей за один перевод, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее", - отмечает регулятор.

Первыми опробовать возможность перевода средств по реестрам смогут компании и граждане, участвующие в пилоте по цифровому рублю.

Изменения, предусматривающие введение реестров, а также другие новации в части цифрового рубля зафиксированы в опубликованном Банком России проекте указания. Нормативный акт вступит в силу через 60 дней после его опубликования (кроме некоторых пунктов).

ЦБ также планирует дополнить правила платформы новой главой, описывающей юридическую базу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков (она вступает в силу через 10 дней после опубликования).

Замечания и предложения к проекту указания принимаются до 6 марта включительно.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Базовые операции с цифровыми рублями пока доступны только участникам пилота. Более широкое использование цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года.