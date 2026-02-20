Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед длительными выходными

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед длительными выходными, а также с учетом снижения цен нефти и санкционных новостей. Торги проходили при сниженной активности, так как на уходящей неделе биржи Китая не работали из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,05 руб., что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 21 февраля на 11,14 копейки, до 76,7519 руб./$1, и поднял курс евро на 11,64 копейки, до 90,2833 руб./EUR1.

"В течение недели рубль оставался в диапазоне 11-11,2 руб. за юань на фоне отложенных до 24 февраля расчетов из-за праздничных дней в Китае. По возвращении к обычному режиму работы рубль может оказаться под давлением разнонаправленных факторов. Так, отложенные продажи валюты со стороны ЦБ (экв. около 98 млрд руб.) будут транслированы в рынок. Однако исторически это не приводило к значимому укреплению рубля. На рубль могут оказывать влияние ухудшающиеся фундаментальные факторы: продолжающееся смягчение цикла ДКП давит на спред рублевых и валютных доходностей, а цены на нефть в феврале остаются на пониженных уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. "Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она после заседания министров обороны стран "Группы E5".

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза. В "Группу E5" входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Нефть

Цены на нефть сохраняют умеренно негативную динамику вечером в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве уменьшается на 0,6% до $71,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,66% до $66,01 за баррель.

Накануне обе марки обновили полугодовые максимумы и могут завершить неделю ростом примерно на 5% на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив – ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей, максимально с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 1 базисный пункт, до 15,25%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 15,6%, 16,13% и 17,02% годовых соответственно.