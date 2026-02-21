Суд РФ налагает на OMV новые запреты вокруг спора с "Газпромом" об обмене активами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Австрийская компания OMV инициировала в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты с местом проведения в Швейцарии разбирательство с "Газпромом" по поводу соглашения об обмене активами, сообщается в судебных документах.

Это соглашение, приводит информацию Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, было подписано 5 июня 2009 года. Непосредственно о соглашении с такой датой подписания информация не публиковалась никогда. В этот день делегация "Газпрома" работала на полях XIII Международного экономического форума - в ленте релизов концерна есть много сообщений о встречах и соглашениях с иностранными партнерами, но нет OMV.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти еще в апреле 2024 года запретил OMV продолжать это зарубежное разбирательство. Дело слушалось в закрытом режиме. Однако, отмечается в свежем определении российского суда, австрийская компания не исполнила этот запрет. При этом OMV продолжает обжаловать его наложение в вышестоящих инстанциях.

В связи с этим, отмечает суд, имеется высокая вероятность того, что в нарушение запрета получив решение международного арбитража, OMV обратится в иностранные суды для приведения его в исполнение, а также подаст иски об аресте и обращении взыскания на имущество ПАО "Газпром".

"Газпром" в феврале 2026 года подал в российский суд новый иск к OMV Exploration & Production об антиисковом запрете. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 февраля принял обеспечительные меры: запретил OMV E&P получать и приводить в исполнение в любом иностранном государстве судебные решения против "Газпрома" по делу в отношении соглашения об обмене активами; запретил инициировать или продолжать за пределами РФ любые разбирательства по этому соглашению, в том числе связанные с обеспечительными мерами. Предварительное судебное заседание суда по этому делу назначено на 6 апреля.

Во множестве подобных процессов позиция российского правосудия заключается в том, что споры в отношении подсанкционных российских компаний с иностранными подлежат рассмотрению исключительно в российских судах, так как в условиях санкционного режима возможности российских компаний по защите своих прав и интересов существенно ограничены.