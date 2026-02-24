Рубль утром слегка понижается в паре с юанем в ожидании свежих драйверов к росту

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль слегка дешевеет в ожидании свежих драйверов к укреплению.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,115 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в начале недели продолжения бокового движения пары юань/рубль в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань, чему будет способствовать восстановление активности импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, что компенсирует повышенное предложение валюты со стороны ЦБ РФ", - пишет эксперт в комментарии.

При этом, по его мнению, во второй половине недели национальная валюта может вновь перейти к укреплению, в результате чего пара юань/рубль отступит ниже отметки 11 руб. за юань.

Фактором в пользу укрепления рубля может стать повышение объемов продаж валюты во второй половине недели уже со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 2 марта, указывает Зварич.

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени повышается на 0,62%, до $71,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,66%, до $66,75 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержку ценам на нефть в последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Росту нефтяных цен также способствует возросшая неопределенность относительно ситуации в международной торговле. Верховный суд США в конце прошлой недели признал незаконным решение американского президента о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%.