Panasonic частично передает китайской Skyworth управление сегментом телевизоров в Европе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Японская Panasonic Entertainment & Communication (PEAC), подразделение Panasonic в сфере развлечений и связи, передаст контроль над продажами, маркетингом и логистикой в Европе китайской Shenzhen Skyworth Display Technology Company, сообщила Panasonic.

В рамках "всеобъемлющего делового партнерства" компании будут совместно разрабатывать OLED-телевизоры для верхнего сегмента рынка. При этом Panasonic будет предоставлять "экспертизу и контроль качества для поддержания своих знаменитых аудиовизуальных стандартов" и продолжит оказывать поддержку европейским покупателям всех телевизоров Panasonic, проданных в период до марта 2026 года включительно и появившихся в продаже с апреля.

Кроме того, с 1 апреля развлекательный сегмент будет заново интегрирован в Panasonic Corporation, что позволит укрепить бизнес в сфере потребительских товаров. Долгосрочный успех этого бизнеса будет зависеть от Европы как от одного из стратегических рынков, отмечается в сообщении.

"Европа остается одним из ключевых стратегических регионов для Panasonic, потребители стабильно признают выдающееся качество и ценность нашей продукции, - заявил глава PEAC Акира Тоёсима. - Новая смена бизнес-модели позволит создать выигрышную формулу предложения ценности покупателю с помощью основного технического превосходства Panasonic в области обработки аудио- и видеосигналов, наших стандартов качества и обслуживания и экономии за счет глобального масштаба операций Shenzhen Skyworth Display Technology Company с ее скоростью и объемами выпуска".

"Будучи одним из пяти ведущих брендов на глобальном рынке телевизоров, мы обеспечим продуктовые инновации мирового уровня при помощи масштабных инвестиций в НИОКР, дополняемые стремительным расширением международного присутствия и устоявшейся сетью дистрибуции, - сказал глава владеющей Skyworth компании Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Питер Чжан. - Этот стратегический союз должен ускорить рост на европейском рынке телевизоров для марки Panasonic".

Financial Times пишет, что партнерская сделка Panasonic и Skyworth также распространяется на США, при этом первая продолжит управлять своим бизнесом на японском рынке телевизоров и рассмотрит подходящую бизнес-модель для других рынков. В сообщении Panasonic лишь говорится, что "партнерство будет реализовываться от региона к региону".

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Помимо телевизоров PEAC выпускает другую потребительскую электронику, включая цифровые фотоаппараты Lumix, наушники и телефоны, а также товары для бизнеса, решения для передачи сигналов, профессиональную аудиовидеотехнику и аудиосистемы. На апрель 2025 года ее штат насчитывал 2,6 тыс. сотрудников в Японии и 7,1 тыс. за рубежом.