Экспорт товаров в G20 в IV квартале вырос на 0,9%, импорт снизился на 0,5%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Торговля товарами государствами G20 с поправкой на сезонные колебания в четвертом квартале 2025 года продемонстрировала разнонаправленные изменения, сообщается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По предварительным расчетам, экспорт товаров в долларовом выражении в текущих ценах увеличился на 0,9% относительно третьего квартала - до $4,96 трлн. Импорт сократился на 0,5% и составил $4,9 трлн.

В том числе США нарастили экспорт на 3,1%, но снизили импорт на 0,8%. В Европейском союзе эти показатели уменьшились соответственно на 0,4% и 1,2%.

Мексика зафиксировала наибольший рост экспорта в "двадцатке" - на 6,1%, тогда как в Индонезии он упал на максимальную величину - на 4,2%. Турция увеличила импорт на 10,3% (самый значительный подъем), при этом в Бразилии он уменьшился на 5,7% (наиболее существенное снижение).

По итогам всего 2025 года экспорт товаров G20 увеличился на 5,3%, импорт - на 1,2%.

Экспорт услуг странами G20 в четвертом квартале, по предварительным оценкам, поднялся на 1,4%, импорт - на 1,2%. В целом за прошлый год оба показателя увеличились на 8,2%. Данные относительно торговли услугами доступны для двух третей стран "двадцатки".

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств.