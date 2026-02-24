Поиск

Минфин РФ 25 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26252

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 25 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26252 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых (1-й купон - 62,33 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 62,33 рубля на облигацию).

