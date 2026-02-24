В РСТ посетовали на дороговизну детских туров по России

Их стоимость увеличивается из-за требований к организации поездок детских групп

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Развитие детских экскурсионных поездок по регионам России сдерживают нормы перевозки и дополнительные требования, которые напрямую влияют на стоимость туров, заявил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Сейчас стоимость турпродукта, особенно детского, напрямую зависит от стоимости перевозки. Так, плацкартное место стоит 2 тысячи рублей. Но, по требованиям СанПина, с детьми всегда должны ехать сопровождающие. Как правило, они едут бесплатно. То есть их билет, питание, проживание входит в стоимость билета или тура ребенка. Многие родители отказываются покупать тур именно из-за его стоимости, потому что, например, билет на ребенка при отправке в Москву из Ижевска в трехдневный тур вырастает на 30%, а иногда и 40%, потому что туда надо включить взрослых", - рассказала руководитель комитета по детскому, молодежному и семейному туризму РСТ Марина Лабутина.

В РСТ напомнили и про заявочный сбор - на поездку туда-обратно он составляет чуть более 304 рублей. Деньги небольшие, тем не менее при открытой покупке билета на сайте сбор не взимается.

"Получается, что для индивидуалов на сайте билет, как минимум, на эти 304 рубля дешевле, чем предлагают туроператоры, и объяснить это родителям невозможно. Заявочный сбор не возвращается даже при аннуляции билета. У нас также тяжелые условия возврата билетов при отказе от туров - их можно вернуть за 10 дней до выезда, но дети, например, могут заболеть и позже, и не всегда есть возможность заменить ребенка. При отказе за 7 дней возвращается 50%, а при отказе за 3 дня стоимость проезда не возвращается вообще", - сказала Лабутина.

Как показал опрос комитета по детскому, молодежному и семейному туризму РСТ, 85,7% организаторов регулярно сталкиваются с отказами в перевозке детских групп: при отсутствии вагона-ресторана перевозчик не принимает заявки туроператоров даже при возможности организации подвозного питания. В 91% случаев предлагаемые альтернативные поезда, маршруты или даты оказываются неудобными для экскурсионных программ.

"Скажем, для трехдневного тура в Москву запланирован поезд с прибытием в 9 утра, а нам дают поезд с прибытием в 16:00, но с вагоном-рестораном. Понятно, что он нам не нужен, ведь больше половины экскурсионного дня уже прошло", - пояснила эксперт.

Дополнительное влияние на цену оказывают требования по обязательному сопровождению медицинского работника. По словам Лабутиной, требование обязательного медицинского сопровождения групп более 30 детей при длительных переездах не повышает уровень безопасности, но существенно увеличивает стоимость турпакета.

Также РСТ готовит предложения к новой редакции правил автобусных перевозок организованных групп детей, включая замечания по штрафам за формальные нарушения.