Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 1,7%, минимума с сентября 2024 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, в котором содержатся окончательные данные.

Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция замедлилась по сравнению с 2% месяцем ранее и оказалась минимальной с сентября 2024 года.

Рост стоимости продуктов питания в еврозоне в январе замедлился до 2% с декабрьских 2,1%, услуг - до 3,2% с 3,4%, тогда как снижение цен на энергоносители резко ускорилось - до 4% с 1,9%. Тем временем темпы роста цен на промышленные товары увеличились до 0,4% с 0,3%.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в январе сократились до 2,2% в годовом выражении, минимума с октября 2021 года, с 2,3% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями экспертов.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в еврозоне упали на 0,6%, максимально с ноября 2023 года.

В ЕС рост потребительских цен в январе замедлился до 2% в годовом выражении с декабрьских 2,3%.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за февраль будут обнародованы 3 марта.

