Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность предыдущим обещаниям выплачивать акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе по итогам 2025 года, сейчас идут дискуссии с ЦБ, итоговое решение будет принято в середине апреля, заявил на конференц-звонке с аналитиками первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ по итогам 2025 года заработал чистую прибыль в размере 502,1 млрд рублей.

"Я могу вам сказать, что менеджмент сохраняет приверженность 50%-й выплате дивидендов (в 2026 году по итогам 2025 года - ИФ) от чистой прибыли без всяких корректировок. Нужно понимать, что желания одного менеджмента недостаточно, решение о дивидендах принимает акционер. Соответственно, акционер, то есть наш председатель нашего набсовета, находятся в плотных консультациях с Банком России. (...) Мы намерены отстаивать и аргументировать возможность 50%-го pay out", - заявил он.

Пьянов сообщил, что полная ясность по доле дивидендных выплат за 2025 год будет в середине апреля, когда планируется наблюдательный совет по вопросу повестки годового собрания акционеров. По его словам, ГОСА пройдет 30 июня в Москве в очной форме.

"Поэтому вся эта дискуссия по коэффициенту выплат сохранится до примерно середины апреля, но менеджмент сохраняет свою приверженность предыдущим обещаниям по 50%-му коэффициенту выплат. (...) Это обещание давалось при SPO, поэтому такая приверженность сохраняется", - сказал Пьянов

"Стратегически мы считаем правильным как менеджмент поддерживать возможность 50%-й выплаты дивидендов от нашей прибыли долгосрочно", - добавил он.