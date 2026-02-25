ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Поиск

Годовая чистая прибыль группы составила 502,1 млрд рублей против рекордных 551,4 млрд рублей годом ранее

Фото: Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в четвертом квартале 2025 года заработал 121,3 млрд рублей чистой прибыли, на 31% меньше, чем годом ранее, свидетельствует отчетность банка.

В целом за 2025 год группа заработала 502,1 млрд рублей чистой прибыли против рекордных 551,4 млрд рублей в 2024 году (снижение на 8,9%).

Опубликованные результаты оказались чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 119,5 млрд рублей и годовую прибыль в 500,3 млрд рублей.

Как говорится в сообщении ВТБ, группа перевыполнила стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей трехлетней стратегии.

Чистые процентные доходы увеличились в четвертом квартале в 2,5 раза год к году, до 165,7 млрд рублей, на фоне низкой базы четвертого квартала 2024 года ввиду жесткой денежно-кредитной политики и реализации процентного риска через процентную ставку, а также через автономный фактор спреда за нормативную ликвидность. При этом по итогам 2025 года чистые процентные доходы сократились на 11% по сравнению с 2024 годом и составили 433,6 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в четвертом квартале составила 2% по сравнению с 0,8% в четвертом квартале 2024 года. В целом за 2025 год чистая процентная маржа составила 1,4% против 1,7% за 2024 год, при этом начиная со второго квартала показатель демонстрировал тенденцию к восстановлению.

Чистые комиссионные доходы составили 80,9 млрд рублей по итогам четвертого квартала 2025 года, сократившись на 1,8% год к году. По результатам 2025 года чистые комиссионные доходы выросли на 14,2% и составили 307,1 млрд рублей в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

В четвертом квартале расходы на создание резервов составили 79,1 млрд рублей по сравнению с роспуском резервов в размере 73 млрд рублей годом ранее. В целом по итогам 2025 года расходы на резервы составили 200,3 млрд рублей, увеличившись в 10 раз год к году на фоне роспуска резервов в 2024 году благодаря урегулированию ряда займов в недружественных валютах заемщиков из дружественных юрисдикций.

Стоимость риска по итогам четвертого квартала составила 1,8% по сравнению с -0,6% в четвертом квартале 2024 года. По итогам 2025 года стоимость риска составила 1,1% против 0,3% за 2024 год.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 3,5%, снизившись с 4,3% по итогам третьего квартала.

Расходы на персонал и административные расходы составили 179,2 млрд рублей за четвертый квартал и 560,3 млрд рублей за 2025 год, увеличившись год к году на 15% и на 17% соответственно на фоне планового роста инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы.

Баланс

Совокупный кредитный портфель группы ВТБ до вычета резервов по итогам 2025 года составил 24,5 трлн рублей, увеличившись на 3,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5%).

В четвертом квартале портфель вырос на 2,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,7%) по сравнению с 0,1% в третьем квартале, 0,1% во втором квартале и 0,6% в первом квартале.

В течение 2025 года в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения регулирования группа осуществляла стратегическую оптимизацию совокупного кредитного портфеля, направленную на рост корпоративного кредитования при замедлении розничного, что позволило оптимизировать использование капитала.

В итоге кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 года на 6,8%, до 7,3 трлн рублей. Снижение за четвертый квартал составило 2,1% по сравнению с 1% в третьем квартале, 1,6% во втором квартале и 2,3% в первом квартале.

Объем кредитов юридическим лицам увеличился с начала 2025 года на 7,9%, до 17,2 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 10,6%). По итогам четвертого квартала рост кредитов юридическим лицам составил 4,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,8%). При этом кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 9% с начала 2025 года, достигнув 4,1 трлн рублей, или 17% совокупного кредитного портфеля группы.

За 2025 год совокупные средства клиентов группы увеличились на 3,6%, до 27,9 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6%), при этом за четвертый квартал рост составил 6,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост на 6,7%). В течение года в структуре клиентских привлечений происходило постепенное замещение корпоративного фондирования розничным.

Объем средств физических лиц увеличился с начала 2025 года на 7,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,9%), достигнув по состоянию на конец декабря 14 трлн рублей. Средства юридических лиц сократились с начала года на 0,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,2%), портфель средств юрлиц составил по состоянию на 31 декабря 2025 года 13,9 трлн рублей. По результатам 2025 года доля розницы в средствах клиентов составила 50% по сравнению с 48% на конец 2024 года.

По состоянию на 1 января 2026 года норматив достаточности общего капитала Н20.0 составил 9,8% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 9,25%), Н20.1 (базовый) - 6,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 5,75%), Н20.2 (основной) - 7,7% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 7,25%).

ВТБ
