Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

Динамика инфляционных ожиданий дает осторожный оптимизм, сказала представитель Банка России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Динамика инфляционных ожиданий говорит о том, что вторичный эффект от повышения НДС может оказаться ниже ожиданий, сообщила журналистам экономический советник департамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина.

"НДС - это все-таки разовый фактор, отдельный, который повлиял и прошел. Мы очень пристально следим за тем, повлечет ли он за собой вторичные эффекты влияния на инфляционные ожидания. Пока здесь сигналы с некой осторожностью, скорее, можно оценивать. Не негативно, скажем, по динамике инфляционных ожиданий", - сказала она.

Советник отметила, что инфляционные ожидания населения остались "ровными", а ожидания компаний заметно снизились в феврале, что дает "осторожный оптимизм, что вторичные эффекты могут оказаться не такими высокими".

"Для нас, скорее, важно это: как изменилась устойчивая инфляция, как изменились инфляционные ожидания. И здесь ничего в плохую сторону не повлияло, все соответствовало нашим ожиданиям. Это дало возможность ставку понизить на февральском заседании и дать умеренно мягкий сигнал о том, что дальнейшее снижение тоже возможно. А об окончательном влиянии, в том числе с десятыми процентного пункта, все-таки мы предпочли бы рассказать, когда завершится первый период постройки", - добавила Кузьмина.

Инфляционные ожидания населения России в феврале 2026 года снизились с 13,7% до 13,1%, вернувшись на уровень апреля 2025 года. Ценовые ожидания российских предприятий в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года.