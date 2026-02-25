ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПСБ в третий раз выставил на аукцион обращенные в доход России активы ГК Raven Russia (Великобритания), крупного владельца складской недвижимости, говорится в документах торговой площадки ГИС "Торги".

Речь идет о продаже 100% долей и акций 17 юрлиц: АО "Кулон Девелопмент", АО "Кулон-Истра", АО "Ногинск-Восток", АО "Ресурс-Экономия", АО "Торос", ООО "Север Эстейт", ООО "Гориго", ООО "Дельта", ООО "Союз-Инвест", ООО "ЕГ Логистика", ООО "КИП 1", ООО "Кстово Девелопмент", ООО "Кулон СПБ", ООО "Лига", ООО "Логопарк Дон", ООО "Логопарк Обь", ООО "Феникс".

Компаниям принадлежат транспортные и складские терминалы, располагающиеся на участках суммарной площадью около 487 га в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях. Согласно сайту группы, в ее портфеле 16 логистических парков класса "А" и один бизнес-центр общей площадью 1,9 млн кв.м.

Начальная цена лота составляет 90,092 млрд рублей, цена отсечения - 45,046 млрд рублей. Шаг аукциона - 4,505 млрд рублей (5%), шаг понижения - 9,009 млрд рублей.

Заявки принимаются до 3 марта, дата проведения торгов - 4 марта.

Ранее ПСБ уже выставлял пакет на аукцион дважды - в октябре 2025 года и феврале 2026 года. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Арбитражный суд Москвы в феврале 2025 года в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным газеты, британская Raven Property Group Limited скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом компания проигнорировала предусмотренные 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" правила и процедуры, согласно которым требуется уведомить правительство и получить его согласие на установление контроля над такими компаниями.

Предприятия холдинга были оформлены на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие офшоры. Генпрокуратура пришла к выводу, что офшоры обеспечивали "скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу", писал "Коммерсантъ".

Британская Raven Russia специализируется на строительстве и управлении логистическими комплексами, ранее являлась лидером складского сектора России.