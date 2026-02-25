Поиск

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $71,22 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,72 (1%) до $70,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,62%) до $66,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $0,68 (1%) до $65,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

"Сохранение неопределенности означает, что рынок продолжит закладывать крупную премию за риск и оставаться чувствительным к любым свежим новостям", - говорится в обзоре экспертов ING.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.

