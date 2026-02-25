Поиск

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Венесуэлу ждут возобновления полетов, чтобы вновь отправлять в страну туристов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Со стороны туристов ранее к нам все время поступали запросы, и мы по-прежнему видим интерес со стороны российских путешественников. Особенно тепло клиенты отзывались о турах на остров Маргарита. В то же время возобновление прямых продаж туров во многом зависит от решений авиакомпаний и формирования их полетных программ. Но этот фактор находится вне зоны нашего влияния. Со своей стороны мы полностью готовы к работе и будем рады возвращению полноценного авиасообщения", - отметил через пресс-службу РСТ гендиректор Venetur Rusia Калим Себастьян Дэлия.

По его словам, отмену рекомендации Минэкономразвития воздерживаться от поездок в Венесуэлу туррынок в целом воспринимает как очень позитивный и обнадеживающий сигнал.

Гендиректор компании Pegas Touristik Анна Подгорная считает, что говорить о полном возобновлении полетных программ в Венесуэлу можно будет после стабилизации ситуации и всесторонней оценки рисков, прежде всего связанных с обеспечением безопасности авиаперевозок.

"Такие решения требуют взвешенного подхода и тщательной проработки со стороны авиакомпаний и туроператоров", - сказала она.

По словам Подгорной, большинство туристов, ранее планировавших поездку в Венесуэлу, предпочли перебронировать туры на другие направления, не дожидаясь восстановления авиасообщения.

"Но с учетом того, что направление востребовано у российских туристов, при благоприятных условиях спрос может восстановиться довольно быстро", - подчеркнула эксперт.

24 февраля МИД и Минэкономразвития отменили рекомендацию о нежелательности поездок российских туристов в Венесуэлу. Туроператоры вновь могут продвигать направление и предлагать турпродукт, заранее информируя своих туристов о текущей ситуации в Венесуэле. В ведомствах обратили внимание, что туристам рекомендуется проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении страны.

МИД Минэкономразвития РСТ Венесуэла Анна Подгорная Pegas Touristik Venetur Rusia
