ЦБ увидел в недельных данных по инфляции нормализацию темпов роста цен

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные данные по инфляции говорят о признаках нормализации темпов роста цен, но этот процесс может идти постепенно, сообщила экономический советник департамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина журналистам в Иркутске.

"Нам нужно время, чтобы получить данные за февраль, за март, чтобы увидеть профиль реакции цен. Уже сейчас, правда, в оперативных данных, недельных (надо оговориться, что это все-таки оперативные данные) можно сказать, что явно пик (роста цен - ИФ) приходился на начало января с последующим замедлением во второй половине января и феврале. По недельным данным темпы роста цен нормализовались", - отметила она.

При этом Кузьмина подчеркнула, что нельзя исключать "постепенных эффектов, из-за которых динамика может быть размазанной".

"Поэтому мы сейчас предпочитаем не уточнять эту оценку (влияния повышения НДС на цены - ИФ), чтобы не вводить в заблуждение. Но тот факт, что Центральный банк сделал шаг по снижению ставки, в общем и целом, как раз согласуется и сигнализирует о том, что общая динамика цен, а особенно за вычетом НДС, она соответствовала нашим ожиданиям", - сказала она.