В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России инфляция с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен ко 2 марта составил 0,03%, с начала года - 2,22%.

Из данных за февраль и начало марта 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,8% на 24 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,73% с 5,81% на 24 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

За период с 25 февраля по 2 марта 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,5% (после роста на 0,1% с 17 по 24 февраля) на фоне падения цен на огурцы на 7,1%. Выросли цены на помидоры - на 3,8%, морковь - на 2,5%, капусту - на 1,4%, картофель - на 1,1%, лук - на 1,0%, бананы - на 0,6%.

С 25 февраля по 2 марта существенно выросли цены на яйца куриные - на 3,3%, сахарный песок, муку пшеничную и водку - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на мясо кур, сыры твердые, полутвердые и мягкие, крупу гречневую - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на телевизоры - на 0,9%. Смартфоны при этом подешевели на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин с 25 февраля по 2 марта поднялись на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Среди услуг выросли тарифы на проезд в троллейбусе - на 1,4%, трамвае - на 0,7% и городском автобусе - на 0,4%.

Снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России - на 2,3%, в ОАЭ выросли на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 2 марта на уровне 5,72%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 25 февраля по 2 марта (6 дней) инфляция замедлилась - 0,08% н/н. На продовольственные товары - околонулевой рост цен (0,04% н/н): возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,49% н/н), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09% н/н. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% н/н, в секторе наблюдаемых услуг - до 0,09% н/н", - говорится в обзоре.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ при этом 13 февраля повысил прогноз по инфляции в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.