Goldman ждет подорожания нефти до $100 при долгом перекрытии Ормузского пролива

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут превысить $100 за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт для прохода танкеров в течение еще пяти недель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.

На этой неделе стоимость Brent поднималась выше $85 за баррель в связи с опасениями перебоев поставок с Ближнего Востока после начала США и Израилем военных действий против Ирана в минувшую субботу. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива, затронувших в частности, энергетическую инфраструктуру в регионе. Проход танкеров по Ормузскому проливу, через который идет около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановился из-за угроз со стороны Ирана.

Аналитики Goldman повысили прогноз средней цены Brent на текущий год до $71 с $64 за баррель, WTI - до $67 с $60.

Они также повысили прогноз стоимости Brent на второй квартал 2026 года на $10 - до $76 за баррель, отметив, что ограничение поставок нефти через Ормузский пролив приведет к сокращению запасов ОЭСР и добычи в странах Ближнего Востока.

"Рост цен на нефть может оказаться еще более существенным, чем предполагают наши оценки, поскольку длительные перебои в поставках могут увеличить время между возобновлением добычи и ее полным восстановлением", - говорится в обзоре Goldman.