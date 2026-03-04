Венгрия попросила у России гарантий поставок нефти и газа

Владимир Путин на это отметил, что "не всё зависит от нас"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Венгрии нужны гарантии поставок нефти и газа из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Путин, открывая встречу, сказал, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов. "Все, что от нас зависит, мы всегда исполняли наши обязательства и намерены, и готовы это делать. Не все зависит от нас, но мы всегда были надежными поставщиками", - сказал он, отметив, что стороны обсудят ситуацию на европейском газовом рынке.

"Я приехал, чтобы получить гарантии, чтобы получить подтверждение, что даже в нынешние трудные конфликтные времена природные газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, будут предоставлены в распоряжении Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто, отметив, что эти углеводороды нужны стране, чтобы понизить коммунальные расходы.

Новость дополняется