Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на алюминий в среду обновили максимум почти за четыре года из-за опасений перебоев поставок этого металла с Ближнего Востока.

Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 16:00 по московскому времени выросла на 3,1% и составляла $3379,8 за тонну. В ходе сессии цена превышала $3400 впервые с апреля 2022 года.

Aluminium Bahrain (Alba, один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке) в среду объявил о форс-мажоре по своим контрактам, поскольку не может осуществлять отгрузку алюминиевой продукции.

"Это связано с ситуацией в Ормузском проливе, из-за которой мы не можем осуществлять отгрузку. Поэтому мы продолжаем производство, но металл находится здесь, в Alba", - сказал он агентству Reuters.

По данным AZ China, на Ближний Восток приходится около 9% мирового производства алюминия.