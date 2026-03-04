Brent торгуется у $82,54 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе в среду при высокой волатильности торгов. Рост котировок замедлился после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру". 3 марта Brent и WTI подорожали на 4,7%.

К 14:20 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,14 (1,4%) до $82,54 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,52 (0,7%), до $75,08 за баррель.

В течение сессии в среду цена Brent поднималась до $84,48 за баррель, WTI - до $77,25 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11% на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Ответные действия Тегерана затронули энергетическую инфраструктуру ряда стран Персидского залива и парализовали движение по Ормузскому проливу.

Трамп заявил 3 марта, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Нефтеперерабатывающий комплекс Ras Tanura саудовской госкомпании Saudi Aramco, работа которого была приостановлена 2 марта после удара беспилотников, в среду вновь подвергся атаке, сообщило государственное информагентство страны. По предварительным данным, новая атака на НПЗ также была осуществлена беспилотникам, но она не привела к повреждениям.

"Главным фактором, который будет влиять на стоимость нефти в краткосрочной перспективе, остается конфликт США и Ирана, - отмечает главный аналитик OANDA Кельвин Вонг. - На данном этапе лишь четкие сигналы деэскалации могут ослабить или развернуть текущую тенденцию к росту цены на нефть, однако таких сигналов сейчас нет".

По данным Американского института нефти API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,6 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.