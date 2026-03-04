Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский ВВП в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Министерство отмечает, что спад объясняется высокой базой прошлого года и календарным фактором - в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2026 года снижение ВВП составило 2,1% г/г. На динамику ВВП оказало влияние несколько факторов: высокая база прошлого года (рост на 2,9% г/г в январе 2025 года), а также календарный фактор - в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года", - говорится в обзоре.

Рост ВВП в 2025 году составил 1% после роста на 4,9% в 2024 году.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2026 году равняется 1,3% (министерство уточнит его в апреле).

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.