QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов.

2 марта она объявила об остановке производства СПГ и ассоциированных продуктов из-за атак на свои объекты в Ras Laffan и Meaieed, 3 марта - об остановке производства продуктов переработки газа, включая карбамид, метанол и полимеры.

Катар является одним из крупнейших производителей СПГ в мире и одним из поставщиков его в Европу, где цены уже взлетели до $700 за тыс. кубометров и выше. Страна поставляет значительные объемы СПГ и в Азию.

Катар в 2025 году экспортировал 110 млн тонн СПГ, обеспечив около пятой части мирового рынка. При этом в Китай поставлено около 25 млн тонн, в Индию - порядка 11 млн т, в Южную Корею - 7 млн т.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF в среду днем находится на уровне $595 за тысячу кубометров, во вторник торги закрылись на отметке $644 за тыс. куб. м.