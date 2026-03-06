Поиск

Производство водки в РФ в январе-феврале выросло на 1,5%, вина – снизилось на 14,2%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Текущий год для алкогольного рынка РФ отмечен сменой динамики производства в двух его основных сегментах: если в 2025 году производство водки снижалось, а вина росло, то за два месяца этого года водочный сектор вышел в плюс, а выработка вина снизилась, причем на двузначное значение. Резко упало и производство коньяка.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, производство водки в январе-феврале составило 7,7 млн декалитров (дал), что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ликеро-водочных изделий выработано 2,2 млн дал, что на 4,2% больше прошлогоднего. В то же время коньячные предприятия сократили производство на 20,5% до 751,2 тыс. дал. В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) было произведено 11,7 млн дал, что на 0,5% меньше прошлогоднего.

В винном секторе рынка динамика в основном отрицательная. Производство виноградных вин снизилось за два месяца на 14,2% до 4,4 млн дал. Падение выпуска игристых (шампанских) вин было еще сильнее – на 21,6% до 1,9 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 4,3 тыс. дал с 18,1 тыс. дал, с содержанием этилового спирта – выросло до 2,2 тыс. дал с 1,3 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 96,8 тыс. дал против 241,2 тыс. дал в январе-феврале 2025 года. Выработка ликерных вин упала на 39,6% до 123,9 тыс. дал.

Производство слабого алкоголя снизилось на 38% до 131 тыс. дал.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ за два месяца составило 18,4 млн дал, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

 OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

 Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 444 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8580 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });