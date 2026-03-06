Производство водки в РФ в январе-феврале выросло на 1,5%, вина – снизилось на 14,2%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Текущий год для алкогольного рынка РФ отмечен сменой динамики производства в двух его основных сегментах: если в 2025 году производство водки снижалось, а вина росло, то за два месяца этого года водочный сектор вышел в плюс, а выработка вина снизилась, причем на двузначное значение. Резко упало и производство коньяка.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, производство водки в январе-феврале составило 7,7 млн декалитров (дал), что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ликеро-водочных изделий выработано 2,2 млн дал, что на 4,2% больше прошлогоднего. В то же время коньячные предприятия сократили производство на 20,5% до 751,2 тыс. дал. В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) было произведено 11,7 млн дал, что на 0,5% меньше прошлогоднего.

В винном секторе рынка динамика в основном отрицательная. Производство виноградных вин снизилось за два месяца на 14,2% до 4,4 млн дал. Падение выпуска игристых (шампанских) вин было еще сильнее – на 21,6% до 1,9 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 4,3 тыс. дал с 18,1 тыс. дал, с содержанием этилового спирта – выросло до 2,2 тыс. дал с 1,3 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 96,8 тыс. дал против 241,2 тыс. дал в январе-феврале 2025 года. Выработка ликерных вин упала на 39,6% до 123,9 тыс. дал.

Производство слабого алкоголя снизилось на 38% до 131 тыс. дал.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ за два месяца составило 18,4 млн дал, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.