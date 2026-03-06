Поиск

РФ в 2025 году увеличила экспорт кукурузного крахмала на 14% до $17 млн

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала кукурузного крахмала почти на $17 млн, что на 14% больше, чем в 2024 году. Отгрузки в натуральном выражении выросли на 12%, до более 40 тыс. тонн. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основная экспортная выручка была получена от поставок в Белоруссию (почти на $4,5 млн) и Узбекистан (свыше $4 млн). В топ-5 покупателей также вошли Таджикистан (более $1,7 млн), Казахстан (более $1,5 млн), Киргизия (около $1,5 млн).

По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал), в 2025 году производство кукурузного крахмала в России составило 367,7 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в 2024 году.

В "Агроэкспорте" также сообщили, что мировой спрос на кукурузный крахмал в последние годы растет. На фоне повышения интереса к натуральным и растительным ингредиентам он стал основной заменой синтетическим веществам в упаковке, биоразлагаемых пластмассах и др.

По данным Research and Markets, которые приводит центр, в 2026 году объем мирового рынка кукурузного крахмала составит $23,74 млрд. По прогнозам, к 2033 году он будет расти в среднем почти на 8% в год и достигнет $43,74 млрд.

Кукурузный крахмал используется в пищевой промышленности как загуститель, связующее вещество и стабилизатор. Он также применяется в фармацевтике, косметике, текстильной и бумажной промышленности.

