Поиск

СД HeadHunter рекомендовал дивиденды за II полугодие 2025 года в 233 руб./акция

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в 233 рубля на акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае.

В 2025 году компания уже выплачивала полугодовой дивиденд – его размер также составлял 233 рубля на акцию.

Дивполитика HH предусматривает распределение от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. В декабре 2024 года акционеры утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию; на дивиденды направили около 100% скорректированной чистой прибыли по итогам 2021-2024 годов.

С 2025 года компания решила выплачивать дивиденды два раза в год: промежуточные за I полугодие и финальные по итогам года.

HeadHunter Хэдхантер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

 OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 445 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8581 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });