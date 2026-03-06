СД HeadHunter рекомендовал дивиденды за II полугодие 2025 года в 233 руб./акция

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в 233 рубля на акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае.

В 2025 году компания уже выплачивала полугодовой дивиденд – его размер также составлял 233 рубля на акцию.

Дивполитика HH предусматривает распределение от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. В декабре 2024 года акционеры утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию; на дивиденды направили около 100% скорректированной чистой прибыли по итогам 2021-2024 годов.

С 2025 года компания решила выплачивать дивиденды два раза в год: промежуточные за I полугодие и финальные по итогам года.