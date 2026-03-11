Цены на нефть возобновили рост, прибавляют более 5%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть, снижавшиеся утром в среду на сообщениях о планах Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить рекордный объем сырья из резервов, вновь перешли к росту.

Трейдеры сомневаются, что план МЭА сможет компенсировать перебои в поставках нефти с Ближнего Востока.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:50 по московскому времени составляет $92,34 за баррель, что на $4,54 (5,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,75 (5,69%), до $88,2 за баррель.

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, МЭА предлагает высвободить из стратегических резервов объем нефти, который превысит 182 млн баррелей, выведенные на рынок странами-участницами в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Чуть позже агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что МЭА предлагает высвободить из резервов 300-400 млн баррелей нефти.

"Такие шаги, как предлагает МЭА, не являются решением кризиса. Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от продолжительности войны в Иране", - говорит аналитик по энергетическому сектору DBS Сувро Саркар.