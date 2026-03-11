МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Предложение было выдвинуто на внеочередном совещании стран-участниц МЭА во вторник. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Оно будет одобрено в случае его поддержки всеми 32 странами МЭА, отмечают источники.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.