Поиск

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Предложение было выдвинуто на внеочередном совещании стран-участниц МЭА во вторник. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Оно будет одобрено в случае его поддержки всеми 32 странами МЭА, отмечают источники.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Средства ПВО Саудовской Аравии сбили семь иранских баллистических ракет

КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

 КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

США уничтожили 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива

Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

 Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

США нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетов

Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

 Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

 Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 606 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8615 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });