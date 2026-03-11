Поиск

Холдинг "Коломенский" в 2026 году увеличит инвестпрограмму в два раза

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Коломенский", один из крупнейших производителей хлеба в России, планирует в 2026 году увеличить инвестпрограмму в два раза, до 16 млрд рублей.

"Годовой объем инвестиций в 2025 году составил более 8 млрд рублей, еще 16 млрд рублей запланировано (...). В 2026 году холдинг планирует завершить реконструкцию и модернизацию нескольких крупных площадок", - сообщила компания.

В Москве на площадке "Звездный" завершается реализация инвестпроекта по созданию крупнейшего в стране производства быстрозамороженной хлебобулочной продукции. Часть линий уже работает. В полном объеме площадка запустится этим летом.

После масштабной реконструкции к вводу в эксплуатацию готовится одно из старейших хлебопекарных предприятий столицы - "Пролетарец". Реализованный здесь инвестпроект стоимостью более 4 млрд рублей позволил увеличить производственные мощности почти до 120 тонн хлебобулочных изделий в сутки с прежних около 30 тонн.

Крупный инвестпроект по производству замороженных полуфабрикатов завершается в Твери на "Волжском пекаре". На заводе в Пушкине под Петербургом реконструкция позволит увеличить мощности до более чем 200 тонн продукции в сутки.

В рамках нового направления развития холдинга - выпуска готовой еды - идет реконструкция основного производственного комплекса "Продмастер" (приобретен в 2025 году). В подмосковной Балашихе и на площадке "Охта" в Петербурге устанавливаются линии сэндвичей. В Петербурге также расширяется производство салатов и вторых блюд. Всего эти проекты добавят более 400 тысяч порций в сутки.

Всего с 2019-го по 2025 годы холдинг инвестировал в производство более 30 млрд рублей.

"Коломенский" выпускает более 1,7 тысячи тонн продукции в сутки. В его состав входит 15 производственных площадок в Москве, Московской области, Петербурге, Тверской области.

