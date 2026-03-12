Netflix заплатит за ИИ-фирму Бена Аффлека до $600 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американский стриминговый сервис Netflix Inc. приобрел компанию InterPositive, специализирующуюся на ИИ-технологиях для производства фильмов. Сумма сделки не раскрывается, однако Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что Netflix заплатит до $600 млн.

По словам источников агентства, оценка стоимости компании была ниже указанной суммы, однако владельцы InterPositive могут получить дополнительные выплаты в случае достижения определенных показателей.

InterPositive была основана актером и режиссером Беном Аффлеком в 2022 году при поддержке инвестфирмы RedBird Capital Partners. Она разрабатывает ИИ-технологии, помогающие редактировать и монтировать уже отснятый материал. Продуктами компании, в частности, пользовался режиссер Дэвид Финчер при съемках фильма "Приключения Клиффа Бута" с участием Брэда Питта.

Аффлек дважды получал премию "Оскар" - за лучший сценарий в 1998 году ("Умница Уилл Хантинг", вместе с Мэттом Деймоном) и за лучший фильм в 2013 году ("Операция "Арго"").