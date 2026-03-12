Поиск

NIS запросила OFAC о продлении лицензии на операционную деятельность после 20 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность после 20 марта.

"В запросе подчеркивается важность регулярной работы компании для экономики республики Сербия, особенно в свете глобальных событий и ситуации на мировом нефтяном рынке, а также указывается на продвинутый этап переговоров об изменении структуры собственности NIS", - отмечается в её сообщении.

Ранее OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта. Компания запрашивает ведомство о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже её акций.

Как сообщалось, венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается что, MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения этой сделки требуется одобрение OFAC, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

