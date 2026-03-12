Поиск

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

Фото: Tobias Hase/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) зафиксировал умеренное снижение доналоговой прибыли и выручки в 2025 году и спрогнозировал сокращение выручки в 2026 году из-за пошлин на импорт в США.

Как сообщила BMW, годовая выручка группы на 6,3% и составила 133,45 млрд евро против 142,38 млрд евро годом ранее.

Доналоговая прибыль уменьшилась на 6,7%, до 10,24 млрд евро, чистая прибыль - на 3%, до 7,45 млрд евро. Годовая EBIT снизилась на 11,5%, до 10,19 млрд евро.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте - основной показатель рентабельности операций BMW - сократилась в 2025 году до 5,3% с 6,3% в 2024 году.

Компания прогнозирует маржу EBIT в автомобильном сегменте на уровне 4-6% в 2026 году, отмечая, что пошлины на импорт автомобилей в США негативно повлияют на этот показатель и могут отнять от него порядка 1,25 процентного пункта. Доналоговая прибыль, как ожидается, снизится умеренными темпами по сравнению с прошлым годом.

В прошедшем году продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce увеличились на 0,5%, до 2,46 млн единиц, мотоциклов - сократились на 2,7%, до 202,6 тыс.

Компания выплатит дивиденды в размере 4,4 евро на обыкновенную акцию (4,3 евро на акцию за 2024 год).

С начала года капитализация компании упала на 13,2%, до 48 млрд евро.

