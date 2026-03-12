Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

Прогноз для WTI повышен до $67 за баррель

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз цены нефти марки Brent в четвертом квартале до $71 за баррель с ранее ожидавшихся $66 за баррель, WTI - до $67 за баррель с $62 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Это обусловлено ожиданиями более длительных перебоев в поставках топлива через Ормузский пролив из-за войны с Ираном. Ранее эксперты предполагали, что перерыв составит 10 дней, а теперь прогнозируют практически полное отсутствие поставок через пролив 21 день и затем постепенное восстановление движения судов в течение месяца.

Brent с начала этого конфликта подорожала более чем на 36%, WTI - примерно на 39%.

В Goldman Sachs ожидают, что Brent в марте и апреле будет стоить в среднем $98 за баррель, а затем снизится до $71 за баррель к четвертому кварталу. В сценарии с повышенным риском, когда поставки через пролив будут нарушены в течение месяца, предполагается скачок цены в марте и апреле до $110 за баррель, а затем постепенное снижение до $76 за баррель к концу года.

По мнению аналитиков, спотовые цены, вероятно, превысят свой пик 2008 года в $147 за баррель, если поставки через пролив будут оставаться ограниченными в течение марта.

Эксперты Citi повысили прогноз средней стоимости Brent в первом квартале до $75 за баррель с $73, во втором квартале - до $78 за баррель с $70, в третьем квартале- до $68 за баррель с $62.

Прогноз средней цены нефти (за баррель):