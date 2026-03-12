Стоимость топлива на Петербургской бирже активно растет из-за геополитики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Стоимость основных видов нефтепродуктов на Петербургской бирже активно растет с начала марта на фоне негативных геополитических новостей. При этом в России пока нет признаков роста весеннего спроса на нефтепродукты.

Согласно сайту Петербургской биржи, стоимость Аи-92 по европейскому индексу (учитывается при расчете топливного демпфера) 12 марта выросла по сравнению со 2 марта на 6,5% - до 64 108 руб./т., Аи-95 - на 7%, до 67 914 руб./т. Дизельное топливо летнее за это время подорожало на 10% - до 62 359 руб./т., межсезонное - на 12%, до 62 698 руб./т.

Собеседники агентства на топливном рынке подчеркивают, что в настоящее время внутри страны не фиксируется роста спроса на нефтепродукты - из-за погодных условий и снежного покрова аграрии переносят свои работы на более поздний срок, со стороны населения также нет активизации покупок на АЗС.

Таким образом, делают выводы собеседники, активный рост цен топливо на бирже отражает нервозность на мировых рынках энергоресурсов: стоимость нефтепродуктов в мире повышается, увеличивается экспорт российского топлива. Между тем совсем скоро в России стартует весенняя посевная, а также плановые ремонты НПЗ, что даст новые поводы для роста цен на бензин и дизель на Петербургской бирже.

В конце февраля вице-премьер Александр Новак отмечал, что ситуация с топливом в РФ стабильна: "Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить их объемы перед периодом повышенного летнего спроса". Новак напомнил, что 31 января правительство сняло запрет на экспорт бензина для нефтяников, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до конца июля.

Обычно весенний рост потребления нефтепродуктов в России начинается в конце марта - апреле, а летом выходит на пик. Весной 2025 года сезонный спрос на топливо на бирже начался во второй половине марта на фоне теплой погоды и старта ремонтов НПЗ. При этом весной и летом последние подвергались атакам беспилотников и останавливались на внеплановые ремонты, что приводило к росту биржевых цен на нефтепродукты. Летом в разных регионах страны возникали проблемы с нехваткой товара, местные АЗС даже приостанавливали продажу.

В России действует демпферный механизм по топливу, который призван защитить внутренние цены от резкой волатильности в мире. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть, экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям. Если разница была отрицательная - нефтяники платят в бюджет.